Eerste 'klimaattop' voor poolgebieden start in Parijs

Voor het eerst komen experts en wetenschappers bij elkaar voor een 'klimaattop' specifiek voor de Noord- en Zuidpool. Ze noemen het de One Planet - Polar Summit. De top begint woensdag, duurt tot vrijdag en is volledig gericht op het behoud van gletsjers en de poolgebieden.

Weerinstituten meten de laatste jaren hoge temperaturen op bijvoorbeeld Antarctica, die ver boven het gemiddelde liggen. Europese klimaatdienst Copernicus signaleerde in juli al dat er minder zee-ijs dan ooit in het gebied was, terwijl het dan winter is daar.

Dit zee-ijs kan juist als een soort buffer dienen voor het landijs. Als het ijs op land smelt en in het water belandt, dan stijgt de zeespiegel. Bovendien weerkaatst zee-ijs zonlicht, wat kan helpen tegen de opwarming van de aarde.

's Zomers ijsvrij op de Noordpool

Onderzoekers spraken eerder dit jaar in een wetenschappelijk onderzoek al uit dat het mogelijk te laat is om in de zomer het zee-ijs op de Noordpool nog te redden. Zelfs in het scenario waarin het lukt om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen is de Noordpool mogelijk al tussen 2030 en 2050 ijsvrij in de zomer. Dit kan grote gevolgen hebben voor samenlevingen en ecosystemen "binnen en buiten het noordpoolgebied", schreven de wetenschappers.

Tijdens de Noord- en Zuidpooltop in Parijs zullen wetenschappers hun bevindingen in elk geval delen met het VN-klimaatpanel IPCC. Naar verwachting zal er ook een politiek statement volgen dat het behoud van de polen en gletsjers noodzakelijk is.