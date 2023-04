Eerste kikkervisjes gezien tijdens kikkerdriltelling

De kikkerdriltelling is in het leven geroepen om een beeld te krijgen van hoe het gaat met de populatie van kikkers en andere vijverdieren. Kikkerdril bestaat uit de eitjes van kikkers die in klompen op het water drijven.

Vooral in de warmere provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland hebben mensen kikkerdril gevonden in de slootjes in hun tuin. Daar zwemmen de eerste kikkervisjes al rond. Maar ook in de andere provincies komt de telling op gang, hoewel in het noorden nog een flink deel van de kikkers geen eitjes heeft gelegd. Volgens RAVON is dit een "standaard verloop" van de telling, vooral nu we te maken hebben met een "kwakkelvoorjaar".