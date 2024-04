Eerste Kamer stemt voor: Groningergasveld gaat definitief dicht

De aanloop naar de stemming van dinsdagavond was onrustig. De VVD vroeg, gesteund door enkele andere fracties, om meer tijd voor vragen over de gevolgen van sluiting. Dit terwijl het kabinet het parlement juist tot haast had gemaand. Nadat de wet in de Tweede Kamer was aangenomen, drong verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) er bij de Eerste Kamer op aan de wet snel te behandelen. Ook de VVD gaf later aan het proces niet verder te willen vertragen.