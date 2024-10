Eerste jonge koereiger van Limburg

De parelsnoer aan de peelvennen trekt allerlei bijzondere vogels aan, onder andere de koereiger. Vlak voor de opnames kwam er bijzonder nieuws: het eerste succesvolle broedgeval van Limburg werd gesignaleerd! Het is een relatief nieuwe soort voor Limburg en doet het hier goed op het broedeiland in een van de peelvennen. Hier zitten ze veilig en ook op steenworpafstand van een veld met koeien. Vogelaar Mariet Mackus neemt ons mee op kraamvisite bij het peelven De Banen.

In april verscheen opeens een exemplaar van de koereiger in de peelvennen. Dat werden er steeds meer. Op het hoogtepunt zaten er zes in het gebied, waarvan er nu waarschijnlijk nog vier over zijn. Ze zitten tussen de andere reigers in de kolonie van De Banen. Tot vlak voor onze opnames leek het erop dat er geen jongen zouden komen, ondanks dat er een paring was waargenomen.