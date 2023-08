'Eerste echte landmassa ontstond op z'n minst 3,7 miljard jaar geleden'

De onderzoekers, die hun bevindingen donderdag publiceren in tijdschrift Nature Geoscience, gebruikten een nieuwe methode om na te gaan wanneer het eerste land boven de zeespiegel te zien was. "We onderzochten mineralen die uit zeewater zijn neergeslagen en als het ware de informatie over die eerste stukken blootliggend land hebben opgeslagen", vertelt Mason.