Eerste commerciële zeewierboerderij tussen windmolens geopend

De zeewierboerderij is 5 hectare groot en produceert in het eerste jaar ongeveer 6000 kilogram wier. Dit alles gebeurt in de Noordzee op zo'n 22 kilometer van de kust van Scheveningen, tussen de ongeveer 140 windmolens van het windpark Hollandse Kust Zuid.

De eerste commerciële zeewierboerderij tussen de windmolens op zee is dinsdag officieel geopend in de haven van Scheveningen, meldt geldschieter Amazon. Het zeewier wordt onder meer gebruikt om te kijken of het in bijvoorbeeld sokken, vleesproducten met zeewier en crèmes en lotions kan worden verwerkt. Ook onderzoeken wetenschappers hoeveel CO2 het wier kan opnemen.

De zeewierboerderij is momenteel relatief klein vergeleken met het windmolenpark en andere zeewierboerderijen, zegt manager Eef Brouwers van de Europese sectororganisatie voor zeewierbedrijven North Sea Farmers (NSF). Het is de bedoeling dat hier richting 2040 10.000 ton zeewier per jaar wordt geproduceerd. De boerderij moet dan zo'n 1 miljoen hectare beslaan, wat volgens Brouwers juist groot is voor een zeewierboerderij.

Een samenwerkingsverband onder leiding van NSF voert de productie en het onderzoek op de zeewierboerderij, North Sea Farm #1, uit. Ook Nederlandse en Europese kennisorganisaties werken hieraan mee. Brouwers verwacht dat rond mei volgend jaar de eerste zeewier wordt geoogst en dat eind 2025 de eerste productprototypen klaar zijn. "We willen aantonen dat je ook met zeewier uit de Noordzee producten kan maken, in plaats van zeewier te importeren of te verkrijgen via wildoogst", zegt hij.

Klimaatfonds van Amazon

Amazon investeerde 1,5 miljoen euro in de zeewierboerderij en staat naar eigen zeggen garant voor een jaar onderzoek. Het geld komt uit het klimaatfonds van het Amerikaanse webwinkelconcern. Volgens manager Roeland Donker van Amazon Nederland is de zeewierboerderij belangrijk voor de duurzaamheidsdoelen van het concern. Of Amazon producten met zeewier uit de Noordzee gaat verkopen, is volgens een woordvoerder nog niet bekend. "Maar dat zal zeker worden verkend", meldt hij.