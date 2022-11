Eerste broedende visarend in Nederland

Normaal gebruiken ze ons land slechts als tussenstop op hun route tussen Noord- en Oost-Europa waar ze in de zomer neerstrijken, en Zuid-Europa en Afrika waar ze in de winter verblijven.

Voor het eerst lijkt de visarend te broeden in Nederland. Sinds 25 april zit een vrouwtje op haar nest in de Biesbosch. Het paartje verblijft al enkele jaren gedurende de zomermaanden in de Biesbosch en had ook al enkele nesten gebouwd.

Zoals het er nu naar uitziet hebben de twee visarenden het in de Biesbosch prima naar hun zin. Vooral de ondiepe visrijke lagunes in de Noordwaard en Zuiderklip zijn erg in in trek. De vogels vangen hier dagelijks grote ruisvoorns en brasems.

Deze visarend met een flinke prooi is gefilmd door Hans Stoel.

Visarenden ( Pandion haliaetus ) zijn een stuk kleiner dan zeearenden ( Haliaeetus albicilla ). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen.

Om de visarenden rust te gunnen is in het hart van De Biesbosch een korte, doodlopende kanokreek afgesloten. Het wachten is nu op of er uit het ei daadwerkelijk een jong komt.