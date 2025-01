Eerherstel duinrel, snavelneut, ooievaars en alle overige onderwerpen

Een duinrel is een gegraven beek die het overtollige water afvoert uit de duinen naar het achterland. In de loop der jaren zijn veel van die beekjes gedempt. Dat is niet alleen voor de waterhuishouding een slecht idee, maar ook voor de specifieke planten en dieren die in die beekjes voorkomen. Marco van Wieringen pleit dan ook voor eerherstel voor de duinrel.

In 2019 werd de voor het eerst een gladde snavelneut aangetroffen in de Westerschelde. Het gaat hier om exotische tweekleppig schelpdier uit Amerika en Canada die nog niet eerder in Noordwest-Europa was gezien. In een paar jaar heeft de populatie zich verspreid naar andere wateren. Zelfs in het Grevelingenmeer, daar waar de bodem helemaal zwart ziet en zuurstofarm is, heeft de schelp het prima naar haar zin. Luka Biemond van Stichting Anemoon roept duikers om te melden als ze er een zien. Waarom is dat nodig?

Wat gebeurt er als we als publiek in een theaterzaal beseffen dat we worden bekeken door stofluizen, grote trilspin en huisspringstaarten? Schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra maakte er het stuk 'Observaties van een theaterrat' over. Verslaggever Merlijn Schneiders gaat met haar en ecoloog Jap Smits op zoek naar alle vaste bewonertjes van het Parktheater te Eindhoven.

Het zijn spannende tijden voor minister Femke Wiersma van LVVN. Komende woensdag doet de rechter uitspraak in de stikstofzaak die Greenpeace heeft aangespannen tegen de staat. Tegelijkertijd wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de minister voor eind januari met een aanvullend plan komt om de stikstofcrisis op te lossen. Ondertussen dreigt de mestcrisis helemaal uit de hand te lopen. Sinds december ook een nieuwe uitspraak van de Raad van State over natuurvergunningen, met alle gevolgen van dien. Hoogleraar Milieubeleid aan de Open Universiteit Raoul Beunen kijkt hoe we uit deze impasse kunnen komen.

