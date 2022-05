Eenden vechten om een vrouwtje | Zelf Geschoten

Een mannetjeseend wordt een woerd genoemd. Hij is te herkennen aan de opvallende groene kop en witte nekband. Het vrouwtje heeft een meer gecamoufleerd, bruin verenkleed.

In de winter beginnen de eenden al met paartjes vormen. Tijdens het broedseizoen vechten de woerden met elkaar om te bewijzen wie de sterkste is. Dat kan er best heftig aan toe gaan. Soms verdrinkt een eend tijdens zo'n gevecht.