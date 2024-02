Een worm met een huisje van perkament

Bosman is erg onder de indruk van de sterkte van de hulsjes. "Je zou denken dat ingenieurs daar nog wat van kunnen leren", denkt ze. "Het is een natuurlijk materiaal, maar soms zo sterk als plastic, waar het ook wel een beetje op lijkt."

Bosman vond haar eerste perkamentkokerwormpjes afgelopen december, tijdens haar tweewekelijkse rondje over het strand voor stichting Anemoon. "We zoeken dan naar aanspoelsels en houden bij wat er in de loop van de tijd verandert. Twee weken later vond ik al tientallen en nog wat later honderden kokertjes."