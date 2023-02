Een witte waterhoen? | Zelf Geschoten

Als je een witte vogel ziet is er vaak sprake van leucisme (naar het Griekse woord Leukos dat wit betekent). Deze kleurafwijking wordt veroorzaakt door de afwezigheid van melaninecellen. Leucisme geeft veren zonder melaninepigment. Naast wit gekleurde vogels, zoals deze waterhoen, zijn er ook een hoop (bonte) tussenvormen. Deze witte waterhoen is gefilmd door Yvonne Bezemer in Dordrecht.

Kleurafwijkingen zijn er in allerlei soorten en maten. Het bekendst is de afwijking albinisme (helemaal wit) en melanisme (geheel donker). Maar er zijn ook allerlei tussenvormen. Deze ekster, die druk in de weer is op de grond, is een bijzonder exemplaar. De vogel is leucistisch, en is daardoor helemaal wit. Leucisme is niet hetzelfde als albinisme. Dieren met leucisme hebben namelijk geen rode ogen zoals albino's, en ze zijn ook niet gevoelig voor zonlicht. Deze video is gemaakt door Christ Grootzwagers.