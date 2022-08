Een weekendje wespen tellen

Hoewel er wereldwijd meer dan 50.000 verschillende soorten wespen bestaan, komen er in België en Nederland maar enkele soorten voor, namelijk de gewone wesp, Duitse wesp, gewone muurwesp (of leemwesp/metselwesp), Europese hoornaar, Aziatische hoornaar, deukmetselwesp, middelste wesp, urntjeswesp, Franse veldwesp en de rupsendoder.

En laat je tijdens de telling niet voor de gek houden! Want er zijn zweefvliegen die doen alsof ze een wesp zijn. De zogenaamde fopwespen. Ze hebben geen angel en zijn niet geïnteresseerd in mensen. Maar de vergissing is snel te maken want veel fopwespen zijn zwart met geel gestreept. Maar de verschillen zitten hem in de kleine details: fopwespen hebben kortere voelsprieten en niet vier vleugels, zoals een wesp, maar slechts twee. Het is dus goed opletten tijdens de wespentelling, dat je niet gefopt wordt!