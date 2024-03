Het sneeuwklokjesbos, paaiende vissen en alle overige onderwerpen

Gewapend met een warmtebeeldkijker kun je een inkijkje krijgen in een wereld die voor velen onbekend is: nachtelijke natuur. Het is dé methode om het natuurlijke gedrag van nachtdieren observeren. Joost van Bruggen van SOVON vogelonderzoek neemt verslaggever Gert Elbertsen mee op nachtsafari op de Ginkelse Heide.

Het sneeuwklokjesbos van Annejet van der Zijl

Schrijver Annejet van der Zijl, bekend van boeken als 'Sonny Boy' en 'Jagtlust', had nooit gedacht dat ze later terug zou keren naar waar ze is geboren. Maar de aantrekkingskracht van de Hollandse duinen bleef haar roepen, dus kocht ze er een huisje. Nu vindt ze daar rust en geluk, omringd door het glooiende duinlandschap. Haar wandelingen door dit gebied inspireerden haar tot het schrijven van 'Het sneeuwklokjesbos', een eerbetoon aan de schoonheid van de duinen en de rustgevende kracht van het wandelen met haar hond Toby.

© Merlijn Schneiders

Tentoonstelling 'Farming Textiles'

We kennen allemaal de knallende pracht van de bloemen van de klaproos, het madeliefje of de paardebloem. Maar kijk je ook weleens onder de grond, naar de wortels van een plant? Hoe die daar hun weg vinden en door elkaar heen lijken te krioelen? Kunstenares Diana Scherer is er helemaal weg van, en maakt van die wortels zelfs metersgrote kunstwerken. Verslaggever Pleun Aarts zoekt haar op in haar atelier in Amsterdam. De enorm grote wortelkunstwerken zijn nog tot 7 april te zien in de tentoonstelling ‘Farming Textiles’ in museum Kranenburgh in Bergen.

Farming Textiles, wortelkunst van Diana Scherer © Michel Claus

Paaiende vissen

Niet alleen boven water is het voorjaar losgebarsten, ook onderwater zijn vissen aan de paai begonnen. We begonnen een paar weken geleden met de snoek, die er altijd vroeg bij is, maar inmiddels zijn ook de driedoornige stekelbaars en de tiendoornige stekelbaars aan hun paai begonnen. Bij ons live in de uitzending, daan we op zoek naar deze paaiende vissen met Mick Vos van Ravon.

Duurzame docenten

Afgelopen donderdag was de uitreiking van de Duurzame Docent 2024. Een jury verkiezing waarbij de duurzaamste docenten van het primair tot universitair onderwijs worden gekozen. Denk hierbij aan het bedenken van nieuwe lesmethodes, leerlingen bewuster maken van zwerfafval of het opzetten van een eigen duurzame kledinglijn. Bij ons aangeschoven twee winnaars van deze prijs, Tessa Hoogland en Nawfal al Jeburi.

Volg de visarend!