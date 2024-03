Een uur lang de lichten uit voor de natuur

Ook een aantal iconische gebouwen doen jaarlijks mee. Dit jaar zijn doen onder andere The Opera House in Sydney, de Eiffeltoren en de piramides van Gizeh stipt om half negen het licht uit. In Nederland gaan onder andere de Erasmusbrug en de Euromast in Rotterdam op zwart en in Amsterdam het Scheepvaartmuseum.

“Wat ik zo mooi vind aan Earth Hour is dat het op een heel positieve en laagdrempelige manier mensen die van natuur houden in beweging brengt”, zegt WWF-NL ambassadeur Art Rooijakkers. “Dat één uur de lichten uit zoveel kan doen! Ik hoop echt dat we jaarlijks meer en meer mensen meekrijgen in deze beweging want we moeten met elkaar de schouders zetten onder de bescherming van de natuur, vooral voor de volgende generaties.”

Het lichten-uit moment in Nederland op 23 maart om 21.30 uur is dit jaar bij het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Zowel het museum als het kenmerkende koopvaardijschip zullen een uur lang donker zijn. Eerder die avond is vanaf de Magere Brug een lampionnentocht met kinderen lopend vertrokken om op tijd bij het museum aan te komen en het moment dat alle lichten uitgaan bij te wonen.

190 landen in het donker

WWF-Earth Hour begon in 2007 in Sydney als kleinschalige actie om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Inmiddels is het ’s werelds grootste beweging voor bescherming van de natuur. Vorig jaar namen miljoenen mensen, bedrijven en organisaties in ruim 190 landen deel. In Nederland deden maar liefst 1.6 miljoen Nederlanders mee. Het Wereld Natuur Fonds is de drijvende kracht achter het initiatief, maar inmiddels worden in elk land spontaan evenementen georganiseerd.

Dat zoveel mensen in verschillende landen op hetzelfde moment in actie komen voor de natuur, vindt algemeen directeur van Wereld Natuur Fonds Nederland Jelle de Jong heel bijzonder. “Van wereldberoemde bouwwerken die hun lichten doven tot miljoenen mensen thuis, we geven een krachtig signaal af samen door simpelweg een uur lang het licht uit te doen.”