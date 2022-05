Een unicum: wetenschappers voeren actie voor klimaat

Een van de actievoerende wetenschappers is dr. Leo van Kampenhout: “Wetenschappers hebben fantastisch werk geleverd door de wereld op de hoogte te stellen van de klimaatnoodtoestand, samengevat in de rapporten van IPCC. Er gebeurt echter nog veel te weinig om het probleem bij de wortel aan te pakken. Dit is een moreel probleem voor wetenschappers: de aanname dat het aanleveren van alarmerende informatie leidt tot adequate maatregelen is aantoonbaar niet juist. We kunnen niet rustig achter ons bureau blijven zitten terwijl het huis steeds sneller afbrandt, we moeten gaan spreken door daden.”