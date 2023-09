Een jaar na vogelgriep blijft het stil in de Putten

Vanwege de aanleg van de nieuwe duinen voor de Hondsbossche Zeewering kregen de Putten, de plassen in de Harger- en Pettemerpolder, een upgrade. Er kwamen broedeilanden met schelpjes en zand.

Achter de Hondsbossche Zeewering ligt de Harger- en Pettemerpolder. Uit deze polder is ooit klei gehaald om de dijk te versterken. De putten die hierachter bleven waren tot voor kort een kerngebied voor de grote stern. Maar een jaar na de vogelgriep zijn de duizenden vogels verdwenen.

De nieuwe eilandjes trokken grote sterns aan. Deze zeevogel broedt in grote kolonies langs de kust, het liefst op zo kaal mogelijke plekken. Van honderd paren in 2016 groeide de kolonie naar ongeveer 2000 paren in 2021.

De aangelegde eilandjes in de Harger- en Pettemerpolder © Vroege Vogels TV

Helemaal uitgeroeid

In 2022 ging het plots helemaal mis. De grote stern kreeg te maken met vogelgriep. De vogels, die dicht op elkaar broeden en vaak met duizenden tegelijk, bleek erg vatbaar. In de Putten ruimden ze zeker 1500 dode vogels en het broedsucces was lager dan ooit.

Ook op andere plekken waar de grote stern broedde, zoals Texel, stierven talloze vogels. Dit jaar zijn er dan ook nauwelijks grote sterns in de Putten. De plek waar het eens zo’n kabaal was, is nagenoeg stil.

Positief nieuws

Toch is er nog een kleine positieve wending. Een broedkolonie op Texel was dit jaar bijna net zo groot als voorgaande jaren. De vogels die er nu broeden, komen van allerlei verschillende plekken. Dat blijkt uit ringonderzoek. Zo is er een nieuwe broedkolonie ontstaan.

In de Putten broeden dit jaar geen grote sterns, maar af en toe komen ze vanuit Texel toch even langs. En op de eilanden zitten gelukkig nog talloze andere vogels, zoals kluten, tureluurs, visdieven en bontbekplevieren.