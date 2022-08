Een boek vol insecten

De indeling van het boek is niet taxonomisch of geografisch, zoals in een doorsnee boek over insecten, maar op kleur en uiterlijk. Zo begint Delhem met de macrofoto’s van een van de grootste kevers van Europa, het zwart gekleurde vliegend hert. Om dan moeiteloos te vervolgen met de familie van de zogeheten ‘zwartlijven’ en een hoofdstuk over ‘stekelbeesten’, waarin hij het egeltje uitlicht. Dat is een donker bladkevertje van slecht 3 millimeter lang, die zich voedt met bladeren. Later in het boek komen insecten met de meest uiteenlopende kleuren aan bod, van de groene rietcicade tot de rode vuurwants en de knalgele coloradokever.