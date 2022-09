Eekhoorn verzamelt nestmateriaal | Zelf Geschoten

Het is heel normaal dat eekhoorns in september al hun winternest beginnen te bouwen. Het is voor de eekhoorn erg belangrijk om een goed geïsoleerd winternest te hebben. Dit komt omdat hun oppervlakte/inhoud verhouding zo is dat ze snel afkoelen. Dat winternest gebruiken ze echt als bescherming tegen de kou. Als het buiten 0 graden is, kan het in het nest wel zo'n 20 graden worden.