Eekhoorn maakt pakketje van nestmateriaal | Winnaar Zelf Geschoten

Eekhoorns bouwen nesten in bomen. Het nest is bol en ongeveer zo groot als een voetbal. De eekhoorn maakt het nest van takken en twijgen. Van binnen bekleedt hij het nest met zachte materialen, zoals bast, gras, mos of wol. De eekhoorn maakt vaak meer dan één nest. Het dier wil een aparte plek voor elke activiteit: een slaapnest, een rustnest, een kraamnest, een vluchtnest… Zo gaat de eekhoorn heel wat nesten af!