Ede maakt ruimte voor natuur met opgekochte stikstofgrond

De gemeente stelt dat de natuur op de Veluwe er slecht aan toe is. Daarom mag er door projecten niet meer stikstof in de Veluwse natuur terechtkomen. Bij een aantal bouwprojecten wordt te veel stikstof uitgestoten, onder meer door het gebruik van machines en vrachtwagens. "Daarom zijn veel projecten in Ede vertraagd, omdat er geen stikstofruimte beschikbaar was. Nu de boerderij stopt, komt er weer ruimte beschikbaar", meldt de gemeente.