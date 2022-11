Ed Nijpels (VVD) kwartiermaker van klimaattafel Bonaire

"We mogen niet vergeten dat Caribisch Nederland al aan de frontlinie van klimaatverandering staat", zegt klimaatminister Rob Jetten. "Ik wil er in goede samenwerking met de heer Nijpels en het Bestuurscollege van Bonaire voor zorgen dat we nu echt stappen gaan zetten om de eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk te verduurzamen en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering."