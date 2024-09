Ecotoerisme niet zo diervriendelijk Nieuws • 09-03-2004 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ecotoerisme is lang niet zo natuurvriendelijk als adverteerders vaak beweren. Volgens het wetenschappelijke blad New Scientist raken dieren als ijsberen, dolfijnen of pinguïns vaak in de stress van al die nieuwsgierige bezoekers in hun territorium. Deze negatieve effecten kunnen leiden tot gedragsproblemen, gewichtsverlies en zelfs sterfte.

Op de lange termijn zou het ecotoerisme zelfs een serieuze bedreiging kunnen worden voor het voortbestaan van bepaalde diersoorten. "Overdracht van ziektes door bezoekende toeristen en ook aanhoudende, subtiele verstoringen van de dagelijkse bezigheden van de dieren kunnen uiteindelijk leiden tot lagere overlevingskansen en verminderde voortplanting", aldus de onderzoekers.