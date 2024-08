Ecosloot voor natuur, buurt én afwatering

Met een 'Ecosloot' van zo'n driehonderd meter, aan de rand van een woonwijk, wil Geert Draaistra van de gemeente Leeuwarden de natuur en de buurt plezieren. En ook al lijkt het project in niets op een klassieke sloot, zelfs de afwatering is nog in stand gebleven. "Dit project kun je zo in andere wijken en ook elders in het land uitrollen."