Ecologische belang van overstromingsvlaktes

Ooit, voordat we dijken gingen bouwen telde Nederland wel 400.000 hectare aan overstromingsvlaktes. Gebieden die naast rivieren liggen waar na hoogwater nog maanden water achterblijft. Van die duizenden hectares zijn nu nog maar een paar snippertjes over. En dat terwijl deze gebiedjes in het voorjaar zorgen voor een explosie aan klein leven. Maar hoeveel leven er precies in de gebieden zit, dat onderzoekt Marijn Nijssen van Stichting Bargerveen.