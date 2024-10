EU wil vissers weren uit Golf van Biskaje om dolfijnen te beschermen

"Toevallige vangsten in visnetten, samen met natuurlijke sterfte, ziekten en desoriëntatie, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de strandingen van dolfijnen en kleine walvisachtigen in de Golf van Biskaje", legt de Europese Commissie uit. Naast de sluiting worden kleinere vissersboten verplicht om "akoestische afschrikmiddelen" te gebruiken om zo dolfijnen uit hun netten te weren.