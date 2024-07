Dwergplantjes en alle overige onderwerpen

'Als het Rijk grond verpacht aan boeren, mag dat dan alsjeblieft aan een biologische, duurzame boer worden verpacht?' Dat was drie jaar geleden de vraag van bewoners van Culemborg. Zij zagen dat in het kroondomein Volencampen, een mooi stuk groen midden in de gemeente, vooral veel drijfmest werd uitgereden. Met allerlei negatieve gevolgen voor de natuur . We zijn drie jaar verder. Is er inmiddels iets veranderd in het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf wat het verpachten van grond betreft?