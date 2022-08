Dwaallichtjes van vuurvliegjes | Winnaar Zelf Geschoten

Even tot rust komen kan met deze video van rondvliegende vuurvliegjes. Lichtpuntjes in het donkere bos, gefilmd door Michel Speelman.

Ook al worden ze vuurvliegjes genoemd, deze kleine glimwormen zijn kevers. Ze zijn ongeveer een centimeter groot. In juni en juli voltrekt zich een lichtshow in het bos voor maar enkele weken. In die periode planten de kleine glimwormen zich voort.