'Duizenden muskusratten meer gevangen in 2022'

Muskusratten en beverratten komen van nature niet voor in Nederland en vormen volgens de Unie van Waterschappen een bedreiging voor de biodiversiteit en voor de dijken. "Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben."

Vorig jaar zijn 48.447 muskusratten gevangen, dat is 8 procent meer dan de 44.858 in 2021. Het aantal gevangen beverratten is met 17 procent afgenomen tot 1131, meldt de Unie van Waterschappen.

In 2019 is de invloed van muskusratten op de moerasontwikkeling en biodiversiteit onderzocht door Altenburg & Wymenga in opdracht van Unie van Waterschappen. Geconcludeerd werd dat er goede aanwijzingen zijn dat muskusratten negatieve effecten hebben op moerasontwikkeling en daaraan gerelateerde biodiversiteit. Daarbij werd wel vermeld dat wetenschappelijk gezien die relaties nog niet sterk onderbouwd waren en meer onderzoek zou moeten plaatsvinden om dit beter vast te stellen.

Waterschappen hebben de wettelijke opdracht om alle waterstaatswerken te beschermen tegen schade door graverijen van muskus- en beverratten. Zolang de werking van preventieve maatregelen nog niet is aangetoond, houden de waterschappen de populatie muskusratten zo laag mogelijk. Dat moet op een diervriendelijke manier gebeuren, dus worden de dieren gevangen. Zodra er minder dan 500 van de knaagdieren per jaar worden gevangen, is er geen levensvatbare populatie meer, aldus de Unie van Waterschappen in een verklaring.

Teruggedrongen tot de landsgrenzen

De meeste muskusratten zijn gevangen in gebieden met grote populaties van het knaagdier. Daar lijkt het aantal muskusratten dus te stijgen. In andere gebieden ziet de unie een daling van het aantal vangsten. Door in het grensgebied muskusratten te vangen voor ze verder landinwaarts kunnen komen, wordt geprobeerd het binnenland zo snel mogelijk 'muskusratvrij' te krijgen.

Het aantal beverratten is al flink verminderd, deze dieren zijn "teruggedrongen tot de landsgrenzen". "Nederland heeft geen eigen populatie beverratten. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland", aldus de Unie van Waterschappen. In Duitsland vormt het dier een groter probleem, omdat de bestrijding daar minder goed georganiseerd is, volgens de unie. De zachte winters hebben de populatie daar ook doen toenemen.

