Duizenden klimaatdemonstranten eisen 'goede klimaatplannen' op Zuidas

Na een mars over de Zuidas gingen veel van de klimaatdemonstranten rond 16.30 uur weer huiswaarts. Een deel bleef hangen op het zogenoemde 'protestival', op het George Gershwinplein. Daar wilden ze in gesprek gaan met mensen die werken op de Zuidas.

Na afloop van de mars schatte de organisatie het aantal deelnemers op ruim 15.000. "Drie kwartier nadat de eerste mensen waren gaan lopen, vertrokken pas de laatsten in de mars", staat in een persbericht. "Door met zoveel mensen over de Zuidas te trekken, kan het bedrijfsleven en het nieuwe kabinet niet om onze eisen heen."