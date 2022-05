Duizenden grutto’s bij Fort Krommeniedijk

Fort Krommeniedijk is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Een verdedigingslinie die de stad Amsterdam moest beschermen tegen de vijand die uit het oosten kwam. Dit gebeurde door water in te zetten. Stroken land werden tot kniehoogte onder water gezet, zo kon de vijand het fort niet bereiken te paard, te voet of ander voertuig. En het was net niet diep genoeg voor een boot.