Duizenden dieren hulp nodig na aardbeving Turkije en Syrië

Dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS (FOUR PAWS) biedt samen met lokale partners noodhulp aan duizenden dieren in het door de aardbeving getroffen Turkije en Syrië. De organisatie is vooral actief in de regio van Kahramanmaras en de aangrenzende provincies Kilis, Adiyaman en Elbistan. De in noodhulp gespecialiseerde dierenarts van de organisatie is sinds begin maart ter plekke en geeft eerste hulp en medische zorg. Ook wordt er duizenden kilo’s dierenvoeding uitgedeeld.