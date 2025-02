Duitsland naar de stembus: einde van de Energiewende?

Alle ogen zijn gericht op onze oosterburen, die zondag een nieuw parlement kiezen. De aanloop naar de Duitse verkiezingen was spannend en rumoerig. Met de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk, die zijn steun uitsprak voor de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AFD). En mega straatprotesten tegen diezelfde partij. In de peilingen gaat de christelijke CDU van jurist Friedrich Merz aan kop. Hoe bepalend is de uitslag van de verkiezingen voor het Duitse klimaatbeleid? Is dit het einde van de Energiewende van Angela Merkel of toch niet? We bespreken het met Pieter Pauw, assistent-professor bij de TU Eindhoven. Hij doet onderzoek naar internationale klimaatfinanciering en klimaatbeleid.