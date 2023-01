Duitsland gaat kolencentrales mogelijk eerder sluiten Nieuws • 12-08-2021 • leestijd 1 minuten • 232 keer bekeken • bewaren

Energieconcern RWE sluit niet uit dat de nieuwe regering in Duitsland met plannen komt eerder met kolencentrales voor energieproductie te stoppen, zo werd in een toelichting op de halfjaarcijfers aangegeven.

Reduceren van broeikasgassen

In het Duitse plan zoals het er nu ligt moeten de kolencentrales tegen 2038 zijn gesloten. De grootste economie van Europa wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 65 procent hebben gereduceerd ten opzichte van 1990 en zal mogelijk meer moeten doen om dit te halen.



Ook in Nederland is de sluiting van kolencentrales naar voren gehaald. RWE wil daarvoor door de Nederlandse staat gecompenseerd worden en spande een arbitragezaak aan. RWE is onder meer eigenaar van de kolencentrale in de Eemshaven. Uiterlijk 1 januari 2030 moet die gestopt zijn met het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie.



Door de het sluiten van kolencentrales in verschillende landen zal RWE tegen 2022 afscheid hebben moeten nemen van zo'n 3000 werknemers.