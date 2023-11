Duitse minister: twijfel over stoppen met steenkool vanaf 2030

Het is onzeker of Duitsland vanaf 2030 volledig kan stoppen met het gebruik van steenkool voor energiecentrales, zoals de Duitse regering van plan is. Dat heeft minister van Financiën Christian Lindner gezegd in een interview met de krant Kölner Stadt-Anzeiger. Volgens Lindner is er namelijk nog veel onzekerheid op de energiemarkt.

"Zolang het niet duidelijk is of energie voldoende aanwezig en betaalbaar is, moeten we stoppen met dromen over een uitfasering van kolen voor stroomproductie in 2030", aldus Lindner. De regeringscoalitie met daarin de liberale FDP van Lindner had afgesproken dat steenkool vanaf 2030 volledig uitgefaseerd zou worden om zo de uitstoot te verlagen.