Duitse milieuorganisatie in actie tegen vergunning gasboring Noordzee

"Dit is niet alleen een enorme teleurstelling, maar ook in alle opzichten politiek onverantwoord", stelt Fridays for Future, die vrijdag een protestactie tegen de boringen houdt. "Als Duitsland in 2024 een nieuw gasveld toestaat, is het onmogelijk te rechtvaardigen hoe we van andere landen kunnen verwachten dat ze zich houden aan het internationale besluit om kolen, olie en gas wereldwijd uit te bannen".