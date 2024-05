Duingebieden langs de kust zijn geschikt voor wolven

In de studie staat dat het noordoosten van het land het geschiktst is voor wolven om zich te vestigen. In de meeste gebieden daar zitten al roedels, zoals op de Veluwe, het Drents-Friese Wold en in Drenthe. Daarnaast zit er nu een solitaire wolf op de Utrechtse Heuvelrug, een gebied dat ook onder de geschiktste locaties valt. Het noordoosten van Noord-Brabant en de Oostvaardersplassen zijn ook goede plekken voor wolven, maar daar zitten nog geen roedels. In Brabant is wel een solitaire wolf gevestigd.