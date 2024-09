Duikers ruimen kilo's lood op afkomstig van sportvisserij

De hoeveelheid lood dat zich bevindt in de Nederlandse zeeën, meren en sloten is niet bekend. Op verzoek van stichting Gezond Water verzamelen vijf duikers lood langs de Zeeuwse kust. Duiker Roel van der Mast heeft vijf kilo lood bij elkaar geraapt op maar twee vierkante meter bodem, schat hij. "Dit kun je langs de hele kust doen", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Je kunt lood herkennen aan de draadjes die nog boven het zand uitsteken, vaak omwikkeld door zeewier. Plankton, planten, schelpdieren en vissen kunnen lood dat achterblijft in het water binnenkrijgen. Door opstapeling in de voedselketen kan de mens er uiteindelijk ook aan blootgesteld worden. "Helaas is het in de sportvisserij nog steeds niet verboden. Wij willen laten zien dat er heel veel ligt en dat het schoongemaakt zou moeten worden", aldus Ton de Jonge van Gezond Water.