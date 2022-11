Duiken in de verborgen onderwaterwereld | Door de lens van

Duiken bij wonderschone oorden zoals de Malediven: John de Jong vindt het prachtig. Maar, hij benadrukt dat je juist in Nederland ook heel veel moois kunt zien als je hier het water in gaat. Van John zijn dan ook de mooiste onderwaterfoto's op de Vroege Vogels website.

Bijna elk weekend gaat John (bekend als jojodive.nl op de Fotopagina) erop uit. Veel mensen hebben volgens hem het idee dat duiken in Nederland niet zo mooi is omdat het grauw is. John noemt een aantal kleurrijke voorbeelden om te laten zien dat dat niet zo is: de zeedahlia, de harlekijnslak en de zeenaaktslak.