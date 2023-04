Duif schrikt van bosuil | Zelf Geschoten

Een nieuwsgierige stadsduif neemt een kijkje in een nestkast... Tot hij de schrik van zijn leven krijgt! Een vrouwtjes bosuil heeft hem bijna tussen haar klauwen, maar de duif ontspringt nét de dans. Lieke van Wijk filmt dit spektakel in Noord-Brabant.

Normaal liggen bosuilen overdag te rusten en in dit geval is de uil misschien al aan het broeden op de eieren. Bosuilen kunnen agressief en gevaarlijk uitvallen wanneer je bij het nest komt. In de schemering gaan ze op pad om te jagen op allerlei kleine zoogdieren en vogels. De duif staat zeker op het menu van een bosuil.