Duidelijk CO2-doel, dat eist 20 procent van Shell-aandeelhouders

Milieudefensie-lid Nine de Pater vroeg het bedrijf of het zich zal houden aan de uitspraak van de Nederlandse rechter, die stelde dat Shell de uitstoot over zeven jaar met 45 procent moet hebben verlaagd. "Daar ga ik geen ja of nee op zeggen", zei Mackenzie, die erop wees dat Shell in beroep is gegaan. "We zijn het enige bedrijf dat zo’n doelstelling kreeg opgelegd, dus we moeten concurreren met bedrijven die met een veel minder grote reductie kunnen werken."