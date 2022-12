Drukte bij dassenburcht | Zelf Geschoten

Het is een drukte van jewelste bij deze dassenburcht! Op de wildcamera van Casper van Leusden komen er ’s nachts veel bezoekers voorbij. En dat zijn niet alleen dassen. Ook een vos, haas en steenuil komen langs op beeld. Casper vermoedt dat een kleine familie dassen de burcht nu bewoont. Gefilmd in Lunteren.

Wist je dat het niet ongewoon is als een das en vos in dezelfde burcht zitten? Vooral in de lente maakt de vos weleens gebruikt van de holen. Maar vrienden zijn het niet. Waarschijnlijk is de das ook niet blij met alle resten en uitwerpselen die de vos laat slingeren.