Drone belandt in het riet | Achter de Schermen

Vroege Vogels gaat naar de Rijnstrangen! De fluistermotor bleek niet geschikt voor een grote boot en we kwamen vast te zitten, gelukkig waren presentatrice Willemijn en de beheerder in de buurt. Ook wilden Menno en Carlien laten horen hoe goed ze Duits spreken. Verder vloog camjo Cas de drone het riet in en moest Carlien gekraakt worden.