Droge zomers en warme winters funest voor egel

Een egel verliest tijdens z'n winterslaap zo'n eenderde van zijn lichaamsgewicht. Zaak is dus voor de egel flink 'op te vetten' in de zomer. Lukt dit niet, dan gaat de egel niet in winterslaap.

Je hoeft niet meer gek op te kijken wanneer je midden in januari een actieve egel ziet. De recordwarmte van afgelopen tijd ledit er mogelijk toe dat egels alweer wakker worden uit hun winterslaap, maar de droge zomer heeft er ook voor gezorgd dat veel egels nooit in winterslaap gingen. Patricia Berk van Egelopvang Midden Nederland vertelt verslaggever Gert Elbertsen over de problemen waar deze stekelige zoogdiertjes tegenaan lopen.

De droge zomer van 2022 betekende voor de egel dat veel voedsel niet meer binnen bereik was; wormen kropen diep de bodem in en slakken lieten zich minder zien. Veel egels kwamen daardoor in voedselnood, kwamen niet in winterslaap en proberen nu nog eten te zoeken om in leven te blijven.

Warmte ook van invloed

Toch speelt de recordwarmte van afgelopen tijd waarschijnlijk ook een belangrijke rol. Het is voor de egelopvang niet makkelijk te bepalen of een egel die binnenkomt ontwaakt is uit winterslaap, of nooit is gaan slapen. Toch zijn er ondanks de stabiele temperatuur in de egelopvang in Huizen dit jaar minder egels in winterslaap dan voorheen. Dit wijst erop dat hun interne klok toch door heeft dat het buiten warmer is dan normaal.

© Gert Elbertsen

Wat moet je doen als je een egel ziet?

Niet elke actieve egel die in de winter is in de problemen, ook gezonde egels ontwaken wel eens uit hun winterslaap. Een gezonde egel is vooral in de nacht actief. Zie je een egel overdag, dan is het dier waarschijnlijk in de problemen. Bel in dat geval een dierenopvang in de buurt, zij zullen je vertellen of het loont het dier te vangen en op te nemen in de opvang. Doe dit natuurlijk ook wanneer een egel zichtbaar gewond is.

Is er tijdens het tuinieren een egel in winterslaap aangetroffen? Beweeg het dier dan niet, de bloedsomloop zou daarbij namelijk verminderd kunnen worden op bepaalde plekken, waardoor bijvoorbeeld een pootje af kan sterven. Is de winterslaper toch verplaatst? Bel dan ook de dierenopvang.