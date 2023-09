Dringend verzoek van UNESCO: geen nieuwe mijnbouw Waddenzee

UNESCO dringt de Nederlandse regering aan om geen nieuwe mijnbouw (zout- en gaswinning) toe te staan onder en rond de Waddenzee. Dit blijkt uit een ontwerpbesluit van het Werelderfgoedcomité van de Verenigde Naties dat later formeel bekrachtigd wordt. Onafhankelijk advies aan de organisatie laat zien dat er grote zorgen zijn over de aantasting van de unieke natuurlijke eigenschappen die de basis waren om de Waddenzee de titel UNESCO Werelderfgoed te verlenen in 2009, meldt de Waddenvereniging .

Volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging legt UNESCO 'de vinger precies op de zere plek’. "Er waren al eerder serieuze twijfels van wetenschappers en juristen of de Nederlandse regering nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee mocht vergunnen. Met name over nieuwe gaswinning onder de Waddenzee was het juridische advies dat eigenlijk geen natuurvergunning verleend mocht worden. Nu blijkt overduidelijk dat ook op grond van internationale verplichtingen binnen het UNESCO-verdrag elke nieuwe vergunning voor nog meer mijnbouw onverenigbaar is met de werelderfgoedstatus."