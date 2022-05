Drijvende nesten beschermen nesten zwarte stern

Nesten van zwarte sterns worden regelmatig door marters en vossen leeggegeten. Om dat te voorkomen leggen natuurbeschermers nestvlotjes in het water, waar de sterns hun nest op kunnen bouwen. Maar dat is niet genoeg. Vogelbescherming heeft de afgelopen twee jaar onderzocht of het plaatsen van drijvende schermen om de nesten kan helpen.

De zwarte stern broedt van nature op drijvende dichte watervegetatie in ondiepe moerassen of brede sloten. De laatste decennia is de populatie van de zwarte stern met negentig procent afgenomen. Die forse afname heeft te maken met het verdwijnen van dichte watervegetatie in het land. Dat komt door recreatie, landbouwwerkzaamheden en veranderende waterkwaliteit. De zwarte stern staat als bedreigd op de Rode Lijst.