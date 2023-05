Drieteenstrandlopers gooien hun tank vol met garnalen

Ze komen af op bijvoorbeeld de restjes van aangespoelde schelpdieren. Maar zoals op deze foto te zien, moeten ze dan vaak wel even op hun beurt wachten, totdat zilvermeeuwen de grote brokken eruit hebben gevist. In juni en juli zitten de drieteentjes heel even in de broedgebieden in het hoge noorden, van Groenland tot Siberië.

Onderzoeker Jeroen Reneerkens van het NIOZ kan alleen maar met respect over 'zijn' drieteentjes praten. "Als je weet dat ze helemaal tot in Namibië voorkomen en dan even hier bij ons komen bijtanken om vervolgens nog eens duizenden kilometers naar de broedgebieden te vliegen, dan zou je deze vogels op het strand alle rust moeten gunnen. Sowieso is het vreemd dat de meeste mensen het strand alleen als recreatiegebied zien. Voor deze dieren is het gewoon hun leefgebied; een natuurgebied dus, dat we moeten koesteren."