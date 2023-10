Drieluik Grutto! Ga mee op reis met onze nationale vogel

Als nationale vogel van Nederland is de grutto normaal gesproken in onze weilanden te vinden. Helaas neemt de populatie in rap tempo af. Het oer-Hollandse tafereel van de grutto die door bloemrijke weilanden stapt wordt daarmee steeds zeldzamer. Waardoor wordt deze afname veroorzaakt? En wat zegt dit over ons landschap? In ‘Grutto!’ laat ecoloog en filmregisseur Ruben Smit en zijn team zien hoe deze vogel probeert te overleven in een wereld die voortdurend verandert. Het drieluik is ingesproken door Gijs Scholten van Aschat en volgt de grutto op zijn trektocht door zeven verschillende landen van Afrika naar Nederland en IJsland.