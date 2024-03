Drenthe vraagt 445 miljoen voor verduurzaming landbouw

"We kunnen niet wachten tot alles duidelijk is, dus we zijn maar vast begonnen", aldus Otter. "Wie er ook aan het roer komt, van deze projecten krijgen we geen spijt. We verbeteren natuurgebieden of richten ze in, we kijken naar goed waterbeheer. Nu is het soms te nat of te droog, daar heeft iedereen wat aan. We proberen ook de landbouw te helpen, bijvoorbeeld met het wegvangen van stikstof (stikstofkrakers) en mestschuivers."