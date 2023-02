Drenthe gaat niet handhaven bij boeren zonder natuurvergunning

De provincie vindt dat de boeren buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen. Het gaat om zogenoemde PAS-melders, boerenbedrijven die sinds 2019 een aparte vergunning nodig hebben voor de stikstofuitstoot die ze veroorzaken. Voor 2019 was een melding van de uitstoot voldoende. De boeren kunnen vaak geen natuurvergunning krijgen en daardoor is de stikstof die ze uitstoten illegaal.