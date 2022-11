Draag ook geen tweedehands bont!

Volgens de kringloopwinkels speelt bij bont ethiek een grote rol. "Verkoop je het, dan straal je uit dat bont een modieus en acceptabel product is. Door het te dragen, kan je een ander inspireren ook (nieuw) bont te kopen." De Branche Kringloopwinkels Nederland (BKN), waar de organisaties zijn aangesloten, ondersteunt de actie en hoop dat meer leden het voorbeeld zullen volgen.

"De organisaties hebben veel filialen en dragen met hun nieuwe beleid aanzienlijk bij aan de omslag naar een bontvrij Nederland", zegt Moranni te Winkel, campagneleider bij Bont voor Dieren. "Hun toetreding is ook een duidelijk statement richting kringloopwinkels die bont blijven aanbieden, want daar zijn er helaas nog steeds veel van." In ons land zijn zo'n 1175 kringloopwinkels.